Jagd auf rollende Schnäppchen

Der Gebrauchtradmarkt soll wegen der Weiternutzung von Rädern auch gut für die Umwelt sein, denn es werden Ressourcen geschont. Das Engagement wurde von der Stadt gewürdigt: 2017 erhielt der ADFC einen Umweltpreis. Gesucht wurden Projekte, die unter dem Motto „Einfälle statt Abfälle“ dazu beitragen, die Menge des Abfalls zu verringern.

Der nächste Radmarkt der ADFC-Ortsgruppe soll beim Radsalon in der Innenstadt an 16. Juni stattfinden, ein weiterer ist für den 15. September am Bahnhof geplant. Der Verein bietet auch ein Radtourenprogramm an und engagiert sich für das Radwegenetz.