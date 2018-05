Jaguar beschädigt

Anzeige

Mehrere Fälle von Unfallflucht hat die Polizei gestern gemeldet – und sucht Zeugen, die Hinweise auf die Verursacher geben können.

In der Innenstadt beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen Wagen der Marke Jaguar und fuhr danach einfach weiter. Der Sachschaden beträgt nach Polizeiangaben mindestens 5000 Euro. Wie das Präsidium mitteilte, ereignete sich der Vorfall am Dienstag in der Zeit zwischen 15.50 Uhr und 16.50 Uhr im Quadrat I 3, wo der Jaguar mit Mannheimer Kennzeichen geparkt war. Zeugen sollen sich unter Telefon 0621/1 25 80 melden.

Auf geschätzte 8000 Euro beläuft sich der Schaden an einem in der Fahrlachstraße abgestellten Lastwagen. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer hatte den Lkw im Bereich der linken Tür gerammt und sich dann vom Unfallort entfernt. Der Vorfall ereignete sich in der Zeit von Dienstag, 15.15 Uhr, und Mittwoch, 5 Uhr, im Bereich gegenüber der Hausnummer 14. Die Polizei nimmt in diesem Fall Hinweise unter 0621/1 74 40 45 entgegen.