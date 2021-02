Jahrestagung für Deutsche Sprache nur online

Mannheim.Die regelmäßig im März im Mannheimer Rosengarten veranstaltete Jahrestagung des Instituts für Deutsche Sprache (IDS) wird dieses Jahr nur als Online-Konferenz stattfinden.

Der Kongress, der sonst 400 Sprachwissenschaftler aus aller Welt nach Mannheim bringt, ist von 9. bis 11. März terminiert. Das Thema der 57. Jahrestagung lautet „Sprache in Politik und Gesellschaft“. Man wolle, so das IDS, den Blick auf die Wechselbeziehung zwischen sprachlichem Handeln und gesellschaftlich-politischer Wirklichkeit lenken und so „in besonderer Weise“ der eigenen Aufgabe entsprechen, „die Sprache in der Gegenwart und in ihrer jüngeren Geschichte zu untersuchen“.

