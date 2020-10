Jan Krasko verlässt das Rathaus

Jan Krasko, seit 2014 Pressesprecher im Baudezernat der Stadt Mannheim, verlässt das Rathaus und tritt ab November eine neue Stelle als stellvertretender Amtsleiter und Abteilungsleiter (Abteilung Freizeit, Sport und Städtepartnerschaften) im Kultur- und Sportamt der Stadt Viernheim an. Der 40-Jährige, der mit seiner Frau und zwei Kindern im benachbarten Viernheim wohnt, kehrt damit nach rund 20 Berufs- und Lehrjahren in seine hessische Heimatstadt zurück.

„Spannende Zeit“

Nach Lehre und Studium (Betriebswirtschaft, Schwerpunkt Sportmanagement und Marketing) an der SRH und Tätigkeit beim Olympiastützpunkt Rhein Neckar in Heidelberg (Marketing- und Kommunikationsabteilung) war Krasko stellvertretender Projektleiter beim Turnfest 2013 in Mannheim, bevor er als Pressesprecher in das Dezernat von Baubürgermeister Lothar Quast wechselte. „Es war in eine sehr schöne, spannende und auch herausfordernde Zeit in Mannheim mit all den Themen rund um Sport, Stadtentwicklung, Bau und Verkehr“, bilanziert der 40-Jährige. Nun freut er sich, wieder im Sport- und Kulturbereich tätig zu sein: „Ich möchte in meiner Heimatstadt das kulturelle und sportliche Treiben gestalten und freue mich auf die Herausforderungen“, so Krasko auf Anfrage dieser Redaktion. (Bild: Ben van Skyhawk)

