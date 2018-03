Janice Dixon und Michael Sorg in der Kulturkirche Epiphanias

Anzeige

Die US-Multitalente, die Sopranistin Janice Dixon und der Pianist Michael Sorg, präsentieren am Sonntag, 11. März, um 18 Uhr in der Feudenheimer Kulturkirche Epiphanias in einem Konzert die Musik von George Gershwin. Bei Dixon und Sorg werden Gershwins Lieder zum Material für einen persönlichen improvisierten Austausch. Für das Konzert verlost der „MM“ dreimal zwei Karten. Einfach heute zwischen 13 und 24 Uhr unter Telefon 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, ggfs. abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz) anrufen, das Stichwort „Epiphanias“ nennen sowie Name, Adresse und die Telefonnummer angeben. Die Gewinner werden morgen zwischen 11 und 12 Uhr telefonisch benachrichtigt und müssen persönlich erreichbar sein. Karten im Vorverkauf zu 18 Euro (Abendkasse 20 Euro) gibt es bei der Buchhandlung Waldkirch (Hauptstr. 69) und im Büro „Förderer von Epiphanias“ (Liebfrauenstr. 21). tan