Jannis Weisbrodt gewinnt ersten Stadtentscheid

Aus „Rico, Oskar und das Vomhimmelhoch“ von Andreas Steinhöfel galt es vorzulesen, was Jannis erneut am besten gelang, so die Meinung der Jury. Diese bestand aus der Vorjahressiegerin Franziska Strickler vom Ursulinen-Gymnasium, den Bibliothekarinnen Elisabeth Weingärtner (Schönau) und Cordula Kiel (Sandhofen) sowie Vorlesepatin Barbara Kretschmer.

Der Sieger mag Latein und Mathe

Jannis freute sich sehr über den Sieg, mit dem er nicht gerechnet habe. „Weil alle ziemlich gut waren.“ Aufgeregt gewesen sei er nicht, erklärte der Zwölfjährige. Schließlich habe er schon dreimal den Vorlesewettbewerb in der Grundschule gewonnen. Außerdem habe er am Tag davor schon beim Regionalwettbewerb „Jugend forscht“ in den Räumen der Dualen Hochschule in Neuostheim mit seiner Gruppe aus dem LFG den Physikpreis gewonnen. Jannis mag die Fächer Latein und Mathematik. Er spielt Tischtennis, Schach und Gitarre. Aber vor allem liest er gern, am liebsten Fantasiegeschichten.

Die Vorleserunden wurden musikalisch umrahmt von den Realschülerinnen Jessica Göbel und Aysenur Katanogu. ost

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 01.03.2018