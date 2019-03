Jazz-Festival startet im März

Das Musik-Festival Lions-Jazz findet dieses Jahr morgen, 22., bis Sonntag, 31. März, statt. An sechs Abenden haben die Mannheimer Lions-Clubs ein Programm zusammengestellt, das – so das Leitmotiv der Veranstaltung – mit Hilfe von Musik, Menschen über Sprachgrenzen hinweg zusammenbringen und verbinden soll. Die Konzerte beginnen jeweils um 20 Uhr. Den Auftakt bieten diesmal zwei Konzerte für Kinder, die in der Pestalozzischule stattfinden. Der Gesamterlös sowie 5 Euro jeder Eintrittskarte werden zugunsten des Freizeithauses auf der Hochstätt gespendet. Karten sind unter www.ellalouis.de erhältlich. Weitere Informationen gibt es unter www.lionsjazz.de. ch

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 21.03.2019