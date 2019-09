Jazz mit der Blue Note Bigband und Cris Gavazzoni

Die Blue Note Bigband ist am Sonntag, 29. September, um 19 Uhr in der Kulturreihe „Musik plus“ im John Deere Forum zu hören. Für authentische Atmosphäre sorgt die Brasilianerin Cris Gavazzoni aus Mannheim an Percussion und Drums. Auf dem Programm stehen swingender und groovender Jazz sowie Latin-Bigband-Jazz, ergänzt durch den neuen Sänger der Bigband, Simon Siener, der Jazzstandards und Songs von Frank Sinatra präsentiert. Einfach am Freitag zwischen 7 und 13 Uhr unter 01379/88 46 11 anrufen (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, gegebenenfalls abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz), das Stichwort „Bigband“ sowie Name, Adresse und eigene Telefonnummer nennen. Die Gewinner werden bereits am Freitag zwischen 14 und 15 Uhr benachrichtigt. red/lok

© Mannheimer Morgen, Freitag, 27.09.2019