Je größer, desto besser

Wenn nach der Kommunalwahl das offizielle Endergebnis feststeht, ist dann auch klar, wie viele Sitze die angetretenen Parteien geholt haben und welche Bewerber den Einzug in das Gremium geschafft haben. Das ist für die Mehrheitsverhältnisse bei den in den kommenden fünf Jahren anstehenden Abstimmungen sehr wichtig. Wichtig ist es aber auch für die Parteien selbst: Ist sie mit zwei oder drei Stadträten vertreten, wird sie als Gruppierung eingestuft. Parteien mit mehr als drei Stadträten, bilden eine. . . – genau an dieser Stelle sind Sie, liebe Rätselfreunde gefordert. Anstelle der drei Pünktchen ist das Lösungswort einzusetzen. Warum die Zahl der gewählten Stadträte und damit die Einstufung für die Parteien wichtig ist, verrät ein Blick auf die finanzielle Ausstattung: Gruppierungen erhalten von der Stadt weniger Geld als. . . Und auch bei Parteien mit mindestens vier Stadträten gibt es Unterschiede. Unser Lösungswort wird dann mit den Zusätzen „kleine“, „mittlere“ und „große“ versehen. Auch hierfür gibt es unterschiedlich viel Geld von der Stadt. Deshalb spielt der Status eine wesentliche Rolle. stp

