Aus drei mach zwei: Mit dem angekündigten Rückzug von Grünen-Politiker Gerhard Schick (Bild) aus dem Bundestag wird Mannheim künftig nur noch zwei Abgeordnete in Berlin haben – Gökay Akbulut (Die Linke) und Nikolas Löbel (CDU).

„Je mehr Abgeordnete, desto besser für eine Stadt – ein zusätzlicher Kanal ist immer gut“, sagt Dirk Grunert. Der Fraktionsvorsitzende der Mannheimer Grünen sagt, Schick habe sich in Berlin „einen herausragenden Namen“ gemacht und sei „ein Aushängeschild für die Stadt“.

Für die Grünen in Mannheim sei Schick „sehr wichtig, auch als strategischer Kopf“. „Wir verstehen seine Entscheidung, aber für die Grünen hier ist das schlecht: Es macht die Lage in Mannheim nicht einfacher“, sagt Grunert. Schick werde, so Grunert, die Grünen in Mannheim aber sicherlich weiter unterstützen, auch im Hinblick auf die anstehenden Kommunal- und Europawahlen.

Schick hat mit anderen die Organisation „Bürgerbewegung Finanzwende“ gegründet, die im Sinne der Bürger Verbesserungen bei Banken und Versicherungen durchsetzen will. Grunert nennt das Projekt „toll, auch weil uns so etwas in Deutschland bisher gefehlt“ habe. Grunert hat mit Schick in dessen 13 Jahren in Mannheim sehr viel gearbeitet und ein „sehr gutes Vertrauensverhältnis“ zu ihm. „Wir können uns über alles austauschen“, sagt Grunert. Besonders wertvoll sei für ihn Schicks finanzpolitisches Wissen.

„Absoluter Fachmann“

„Gerhard Schick gehörte zu den profiliertesten Finanzexperten im Bundestag“, sagt Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD). Deshalb sei die Tatsache, dass er sein Mandat niederlege, „natürlich auch ein Verlust für unsere Stadt“. Kurz betont, dass er die Zusammenarbeit geschätzt habe. „Für seine neue Initiative wünsche ich ihm viel Erfolg und die Möglichkeit, etwas zu bewegen.“

Das Wort „schätzen“ kommt auch bei Nikolas Löbel als Vertreter der CDU-Gemeinderatsfraktion und als Bundestagskollege vor. Löbel war nach eigenen Angaben „überrascht“ über den angekündigten Rückzug. „Ich schätze Schick als absoluten Fachmann“, sagt Löbel. Für seine Arbeit in Berlin spiele die Ankündigung aber keine Rolle. Da er der direkt gewählte Abgeordnete sei, werde er den Wahlkreis auch in Zukunft jeden Tag mit 200 Prozent vertreten.

Die Gemeinderatsfraktion der SPD bedauert, dass Gerhard Schick sein Mandat niederlegt. Er sei immer ein verlässlicher Gesprächspartner für die SPD in Mannheim gewesen – und zugleich kompetenter Fachmann. „Zugleich verliert Mannheim einen engagierten Bundestagsabgeordneten“, sagt Fraktionschef Ralf Eisenhauer. stp

