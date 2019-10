Jede Stunde Kopfrechnen geübt

Bis 1973 galt in fast allen bundesdeutschen Ländern das „Züchtigungsrecht“, unzählige Schüler bekamen deshalb den Rohrstock zu spüren oder mussten noch Schlimmeres erleben. Aber mehrere Leser machten auch ausgesprochen positive Erfahrungen. Das zeigte sich nach dem Aufruf des „Mannheimer Morgen“ anlässlich des Jubiläums 100 Jahre Grundschule. „1952 war mein erster Schultag in der U-Schule (heute Eberhard-Gothein-Schule, Anm. d. Red.), und er war der Beginn einer sehr glücklichen Zeit“, schreibt Uta von Sohl. Die ersten vier Jahre beschreibt sie als „unendlich behütet und harmonisch“, aber auch später sei der „Ernst des Lebens nie handgreiflich spürbar“ gewesen.

Auch Herbert Knörzer, aufgewachsen in der Gartenstadt, hat „nur gute Erinnerungen“ an seine Zeit in der Waldschule, die 1958 begann: Die Lehrerin „konnte uns begeistern. Zum Ende jeder Schulstunde wurde Kopfrechnen geübt. Wir waren über 40 Jungs, haben nie den Rohrstock gesehen oder gespürt.“

Weißer Strich trennt Geschlechter

Apropos Jungs: Vielerorts galt Geschlechtertrennung. Das berichtet auch Ursula Wandel-Sauer, die 1962 in Karlsruhe eingeschult wurde. Das strikte Separieren galt nicht nur in den Klassenzimmern: „Durch den Hof zog sich ein breiter weißer Strich, den man nicht zu übertreten wagte, da ein oder gar mehrere Lehrer dort patrouillierten und so verhinderten, dass ein Junge oder Mädchen die entsprechende ,Zone’ verließ.“ Aber generell habe es „keine Prügelstrafe“ gegeben.

Allerdings legten die Lehrer großen Wert auf Ordnung. Vor Schulbeginn und auch nach der großen Pause mussten sich die Kinder in Zweierreihen aufstellen und nach dem Läuten ins Gebäude gehen. „Das war an sich harmlos.“ Standen aber drei statt zwei Schüler zusammen, „wurde einer ,abgehängt’ und musste mit einer speziellen langen Zange den Hof säubern. Es war somit eine Strafe.“ Insgesamt blickt Ursula Wandel-Sauer „auf eine schöne Grundschulzeit zurück, es gab Lehrer, die wirklich gut waren und uns Kindern viel vermittelt haben.“

Eusebia Schneider dagegen ging seit 1942 „mit Angst“ in die Pestalozzischule, wie sie schreibt: „Der Lehrer war nicht der Beste. Ich habe bei einer Rechenaufgabe, weil ich es nicht gleich wusste, eine Ohrfeige bekommen“ – so stark, dass sie an die Tafel gefallen sei.

Noch krassere Erlebnisse schildert Erika Grosse von der Waldhofschule, die sie seit 1951 besuchte. Dort gab es einen großen Kohleofen auf einer dicken Steinplatte. Immer, wenn einem bestimmten Lehrer „etwas nicht passte, musste man sich im Winter, der Ofen war voll aufgeheizt, mit den Zehenspitzen angelehnt an die Steinplatte stellen – und das mehrere Minuten lang. Die Kinder fielen zum Teil um wegen der großen Hitze, was ihn aber nicht gestört hat – eine perverse Aktion.“

Ihr späterer Mann, der die gleiche Schule besuchte, war damals Klassensprecher. Dem Rektor meldete er „verschiedene Untaten“ des Lehrers. „Es gab einen riesen Wirbel“, berichtet Erika Grosse. Die Mutter des Schülers wurde einbestellt, der Lehrer stritt alles ab – „ihm wurde bedingungslos geglaubt“. Die Schüler habe man dagegen „als Lügner bezeichnet“.

Hubert Kolkhorst aus Heddesheim wurde 1948 in einem kleinen Dorf in Niedersachsen eingeschult. „Ein Klassenfoto zeigt uns Kinder teils noch barfuß, teils in einfachen Holzschuhen“, erinnert er an die Zeitumstände kurz nach dem Krieg. Im Gedächtnis haftengeblieben sind ihm „die lange Zeit jeden Tag sehr lauten und stundenlang direkt an der Schule vorbeifahrenden Kolonnen mit allerlei Kriegsschrott und Panzern“. Das Material wurde in die Bahn verladen und nach England gebracht. „Es gab aber auch aus sogenannten Care-Paketen aus Amerika Süßigkeiten und Kekse, die wir Kinder noch niemals zuvor bekommen hatten.“

