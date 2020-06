Jeden Cent für Stoff ausgegeben - eine Mutter berichtet über die Sucht ihres Sohnes

Andrea M. heißt eigentlich nicht so, aber ihren wahren Namen will die 61-jährige Reiseleiterin in der Zeitung nicht lesen. Denn auch wenn die Mannheimerin heute als Mutter eines drogenabhängigen Sohnes zu ihrer Familienbiografie steht: Dass Thomas’ (Name von der Redaktion geändert) Sucht in die Öffentlichkeit kommt, würde die finstere Seite im Leben des 29-jährigen Cannabis-Konsumenten wieder ans Tageslicht bringen. Die Seite, die Thomas 2013 von seiner Mutter entzweite.

Am Internationalen Tag gegen Drogenmissbrauch ist die Geschichte zwischen Andrea M. und ihrem Thomas nur eine von tausenden, die man erzählen könnte. Doch es ist eine, die symbolhaft schildert, wie ein intaktes Leben durch Drogenmissbrauch völlig aus den Fugen geraten kann. Denn eigentlich verläuft die Kindheit von Thomas fast bilderbuchartig.

Der nach Angaben seiner Mutter hochintelligente junge Mann wird trotz depressiver Episoden von beiden Eltern unterstützt, auch in seiner Homosexualität akzeptieren Andrea M. und ihr Mann den Sohn ohne Vorbehalte. „Wir haben schon früh gemerkt, dass Thomas ein besonderer Junge ist - und der sollte er auch sein können“, wie M. dankbar auf eine „Zeit der Herausforderung“ zurückblickt, die sich jedoch bald ins Negative verkehren sollte. Als Thomas 22 und ausgezogen ist, lernt Andrea M. bei einem Besuch ihres Sohnes zum ersten Mal den „ekelerregenden Geruch“ von Marihuana kennen. „Ich hatte in meinem Leben noch nie etwas mit Drogen zu tun - und für mich war unvorstellbar, dass mein Kind davon abhängig ist“, wie die 61-Jährige klarstellt. Von der Mutter mit der Frage nach seinem Konsum konfrontiert leugnet der junge Mann zunächst, bagatellisiert die Drogen anschließend als Selbstmedikation und geht damit den gefährlichen Weg der Verharmlosung.

„Wir erleben mit zunehmender Sorge, dass junge Menschen mit großer Bereitschaft etwa zu Amphetamin greifen, um in der heutigen Konkurrenzgesellschaft noch leistungsfähig zu bleiben“, wie der Geschäftsführer beim Mannheimer Drogenverein, Philip Gerber, festhält. Dabei seien vielen heute Süchtigen die Spätfolgen ihres Konsums kaum bewusst. Im Vordergrund stehe die Problembewältigung. Eine Falle, in die auch Thomas immer tiefer hineintappt. Denn auch wenn der 29-Jährige sehr auf sein Äußeres achtet, einen smarten Eindruck erwecken möchte und sich harte Substanzen deshalb versagt: Die Berufsunfähigkeitsrente, die er als psychisch Erkrankter erhält, gibt er im Wesentlichen für die Drogen aus - und entfernt sich dabei immer mehr von den Menschen, die ihn lieben, berichtet seine Mutter.

Mehrfach gleichen Andrea M. und ihr Mann dem Sohn das hoffnungslos überzogene Konto aus, lassen ihn wieder im Elternhaus einziehen und schließen Vereinbarungen, um ihren Thomas wieder auf einen guten Weg zu bringen. Erst als er just nach einer Therapie im Mannheimer Zentralinstitut für Seelische Gesundheit sofort wieder mit dem Konsum beginnt, kappt Andrea M. den Kontakt - und das vorerst endgültig.

„Jeder Erziehungsberechtigte, der weiß, dass seine Kinder Drogen nehmen, macht sich schreckliche Vorwürfe und fragt sich, was er nur falsch gemacht hat. Doch wir müssen lernen, dass wir unsere Kinder nicht retten, sondern nur zeigen können, dass wir da sind und sein werden - wenn sie es denn wollen.“ Um Worte wie diese auszusprechen, hat Andrea M. viele Jahre gebraucht - und ist dankbar, dass sie durch die Beratung des Drogenvereins in Mannheim die Kraft hat, auch dazu zu stehen. Denn durch den o Austausch zwischen Angehörigen weiß sie: „Ob Ärzte, Handwerker oder Geschäftsführer - überall gibt es Töchter und Söhne, die von Drogen abhängig sind. Das Thema ist mitten in unserer Gesellschaft angekommen.“

Philip Gerber kann das bestätigen. Zwar hatte Mannheim im Jahr 2019 mit neun Drogentoten eine rückläufige Zahl zu vermelden, doch allein die 930 Klienten, die der Drogenverein aktuell betreut, verdeutlichen die Bedeutung des Problems - Tendenz steigend. „Von Crystal Meth bis zu Heroin, von codeinhaltigen Hustensäften bis hin zu modernem Neuro-Enhancement beschäftigen uns mittlerweile so viele Substanzen, dass wir sagen müssen: Die Qualität des Drogenmissbrauchs kennt keine Grenzen mehr“, wie Gerber deutlich macht. Er will von der klassischen Präventionsarbeit bis hin zum informierten Konsum für seine Sache einstehen. Für Menschen wie Andrea M., Thomas und zahllose weitere Menschen in der Stadt, die Halt suchen. mer

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 25.06.2020