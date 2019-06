Jeden Tag gern im Einsatz

Seine Worte berührten die Zuhörer: „Ich bin noch keinen Tag gekommen, ohne es gerne zu machen, wirklich jeden Tag“: So dankte Stefan Bähr, seit 40 Jahren bei der Feuerwehr und seit 1999 in der Leitstelle selbst in hektischer Lage stets gelassen und humorvoll, für eine besondere Auszeichnung: Bei der Jubilarfeier der Feuerwehr erhielt er das vom Stuttgarter Innenminister gestiftete Ehrenzeichen in Gold.

„Ein wirklich besonderer Satz“, reagierte Erster Bürgermeister Christian Specht auf diese Aussage von Bähr: „Ich weiß nicht, wie viele der etwa 7000 städtischen Beschäftigten das wirklich von sich sagen, dass sie 40 Jahre lang jeden Tag gerne kommen“, sagte Specht. Feuerwehrleute seien eben „etwas Besonderes, helfen rund um die Uhr, bringen sich dabei oft selbst in Gefahr, zeigen ein Engagement weit über das Übliche hinaus“, begründete er, warum es für sie – als einzige Dienststelle – eine eigene Jubilarfeier gibt.

Und bei der zeigte Stefan Bähr, was noch in ihm steckt. Als Zauberer „Stefanus“ schaffte er es prima, seine Kollegen und die Gäste mit humorvoll dargebotenen Tricks zu verblüffen und zu amüsieren. Schwungvolle Klänge vom Polizeimusikkorps und ein Auftritt der Opernsängerin Tanja Hamleh rundeten den von der Stadt mit dem Stadtfeuerwehrverband getragenen Abend ab.

„Ein besonderer Kamerad“

Schließlich gelte es zu danken „für außergewöhnlichen Einsatz“, so Karlheinz Gremm, der Kommmandant der Feuerwehr: „365 Tage 24 Stunden sind Sie zu Stelle, wenn man Sie braucht“, so Gremm zu den Jubilaren. „Und man braucht uns immer öfter“, wies er auf die steigende Zahl von Einsätzen – 4755 im Vorjahr – hin: „Auch wir merken die Auswirkungen des Klimawandels durch immer mehr Unwetterlagen und steigende Gefahren durch eine hochtechnisierte Gesellschaft“, so Gremm. Unverzichtbar sei daher auch die Freiwillige Feuerwehr: „Wir sind stolz auf euch!“, so Gremm.

Doch dann musste sein Stellvertreter Bernhard Kunkel ran: Auch Gremm, zunächst bei der Feuerwehr Halle tätig und ab 2001 in Mannheim, wurde für 25 Jahre Einsatzdienst geehrt. Ebenso das Feuerwehr-Ehrenzeichen in Silber für 25 Jahre erhielten von der Berufsfeuerwehr Daniel Geidt und Marek Lesik, von der Freiwilligen Feuerwehr Markus Bohrmann (Abteilung Wallstadt), Raffael Pehrs (Friedrichsfeld) und Stephan Seitz (Seckenheim).

Karl F. Mayer, Vorsitzender des Stadtfeuerwehrverbandes, ehrte schließlich noch für 50-jähriges Engagement Walter Remp (Freiwillige Feuerwehr Rheinau) sowie Josef Feldes und Eberhard Lampe, die mit ihm vor 50 Jahren beim damaligen Luftschutzhilfsdienst angefangen hatten. Der ging dann in die Freiwillige Feuerwehr, Abteilung Nord, über. Aber daher war eben auch Mayer an der Reihe, die Urkunde für fünf Jahrzehnte währende Treue zu erhalten – aus der Hand seines Stellvertreters Joachim Kowalke: „Er ist wirklich ein besonderer Kamerad“, würdigte Kowalke Karl F. Mayer.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 11.06.2019