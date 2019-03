Jeder Einkauf hilft

Wer krebskranken Kindern und ihren Eltern ein Lächeln ins Gesicht zaubern möchte, ist beim Benefiz-Kindersachen-Flohmarkt am Samstag, 23. März, der katholischen St. Bonifatius-Kirche (Neckarstadt) genau richtig. Denn was zwischen 9.30 und 12 Uhr im Gemeindesaal an der Friedrich-Ebert-Straße/Ecke Nebeniusstraße den Besitzer wechselt, kommt zu einem beachtlichen Teil dem Ortverbands Mannheim der Deutschen-Leukämieforschungs-Hilfe (DLFH) zugute. Schließlich verzichten die Verkäufer auf einen Teil ihrer Erlöse für die Aktion für krebskranke Kinder.

Der Benefiz-Kindermarkt bietet immer wieder eine große Auswahl an gut erhaltener und Second-Hand-Kinderkleidung, Babyausstattung, Spielwaren, kleine Flitzer vom Bobby-Car bis zum Roller, CDs, DVDs und auch Bücher für alle Altersgruppen. Der DLFH-Ortsverband Mannheim macht sich seit 1979 in der Förderung der Tumorforschung stark und ermöglicht den kleinen Patienten Unterstützung im Klinikalltag: etwa durch Kunst- und Musiktherapien, mit der Wunschfee, oder dem Klinikclown „Julchen“. Organisiert wird der Benefiz Flohmarkt immer im Frühjahr und Herbst von Ehrenamtlichen. Das Kindermarkt-Team hat 2018 insgesamt 5450 Euro an die DLFH Mannheim übergeben. Seit Bestehen des Marktes kamen schon über 170 000 Euro für den guten Zweck zusammen. lia

© Mannheimer Morgen, Freitag, 22.03.2019