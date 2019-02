„Jeder Einzelne muss kämpfen“

Am Anfang stehen sie noch in kleinen Grüppchen zusammen, posieren für Fotos und begutachten die Plakate der anderen. Dann aber formieren sich die Teilnehmer der Schüler-Demo am Freitagvormittag vor dem Mannheimer Schloss zu einem großen Zug. Mit 500 Jugendlichen, die für mehr Klimaschutz protestieren wollen, hatten die Veranstalter gerechnet. Es werden mehr als doppelt so viele.

„Ich

...