„Das gehört für mich zu Weihnachten dazu, das ist gelebte Tradition“: Mit diesen Worten überreichte jetzt Stefan Kleiber, der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Rhein Neckar Nord, eine Spende von 10 000 Euro an den „MM“-Hilfsverein für die Aktion „Wir wollen helfen“. Damit zählt das Kreditinstitut erneut zu den größten und treuesten Spendern.

„Sie sind hier vor Ort, helfen hier vor Ort – ganz genau wie die Sparkassen, daher passt das gut zusammen“, so Kleiber über die Gemeinsamkeiten zwischen dem von ihm geführten Kreditinstitut und dem „MM“-Hilfsverein. Schon seit Gründung des „MM“-Hilfsvereins führt die Sparkasse das Spendenkonto. Zumindest seit 1973, ältere Belege gibt es nicht mehr, steht sie zudem jedes Jahr in der ersten Reihe der Spender der „MM“-Aktion. Dabei ist Kleiber, wie er stets betont, eine öffentliche symbolische Übergabe in erster Linie deshalb wichtig, „weil wir so vielleicht auch Nachahmer finden – da wollen wir einfach Vorbild sein“. „Wir wollen helfen“ ist nach Ansicht des Sparkassen-Vorstandschefs „eine tolle Aktion“. „Sie hilft den Menschen gerade da, wo staatliche Unterstützung ausgeschöpft ist, nicht ausreicht oder nicht sofort greift. Und sie tut das vor allem unbürokratisch“, begründete Kleiber die ungebrochene Spendenfreude seines Hauses.

Ertrag des PS-Sparens

„Aus den Erfahrungen der letzten Jahre weiß ich: Jeder Euro kommt einfach an, ohne Umwege an der richtigen Stelle.“ Dies liege an den „hervorragenden regionalen Kenntnissen“ des „MM“ wie auch daran, dass der Verlag ja sämtliche Verwaltungskosten der Aktion trägt: „Ihr macht das schon toll“, so Stefan Kleiber, der sich auch bei der Bürgerstiftung und der „Mannheimer Runde“ sozial engagiert.

Die regelmäßige Spende von 10 000 Euro an „Wir wollen helfen“ stammt aus dem Ertrag des PS-Sparens, das „nach wie vor gut angenommen“ werde, so Kleiber. Das soziale Engagement der öffentlich-rechtlichen Kreditinstitute gehe aber weiter, erläuterte der Vorstandsvorsitzende. So haben nach den Worten von Kleiber die 51 Sparkassen in Baden-Württemberg 2018 mit ihren Verbundpartnern 53 Millionen Euro in, wie er sagte, „gemeinwohlorientierte Aufgaben“ in ihren Regionen investiert. Damit leisteten sie „unbeeindruckt von der schwierigen Lage in der Finanzbranche einen großen Beitrag für das kulturelle und soziale Leben“. pwr

