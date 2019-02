„Jeder hat Bock und will arbeiten“

In Gruppen sitzen junge Männer und Frauen zusammen und reden auf Deutsch – und oft auch auf Englisch– über Algorithmen, Sprachbefehle oder Suchmaschinen. Sie suchen nach Lösungen für die Probleme, die sie in den Arbeitsräumen des Gebäudes gestellt bekommen haben, es herrscht eine lockere Atmosphäre. In der Cafeteria des Mafinex Technologiezentrums immer mit dabei: der Kaffee.

Er scheint für viele der stetige Begleiter über das Wochenende zu sein. Man findet ihn auf fast jedem Schreibtisch, besonders oft mit Silikondeckel. Sicher ist sicher, denn wenn einer der Becher mal umfällt, soll sein Inhalt möglichst wenig Schaden anrichten. Denn das wäre leicht, stehen auf jedem Tisch doch gleich mehrere Computer.

Die sind das wichtigste Werkzeug für die Teilnehmer der „Hackdays“, die am Wochenende in Mannheim stattgefunden haben. Die Veranstaltung kann man sich so vorstellen: Rund 200 Technikbegeisterte aus ganz Europa kommen zusammen und arbeiten in Gruppen an Problemen, die ihnen acht Unternehmen stellen. Am Ende gibt es einen Wettbewerb: Pro Unternehmen wird die beste Lösung ausgewählt, diese stellt sich dann den Siegern der anderen Unternehmen. In drei Kategorien werden die Sieger gekürt: Das Publikum wählt die beste Lösung, eine Jury das beste Computerprogramm und auch die beste Präsentation.

Ideen und Innovationen

Oliver Brümmer, Erfinder der „Hackdays“, betont, wie praxisnah die gestellten Aufgaben sind: „Am Ende soll etwas Messbares dabei herumkommen. Wir wollen etwas tun und nicht nur erzählen.“

Die Aufgaben, die die Unternehmen an die Teilnehmer stellen, sind vielfältig. SAP sucht nach Innovationen im eSport, die Heidelberg Digital Unit nach Lösungsansätzen im Bereich Internet der Dinge.

Das Unternehmen Pepperl und Fuchs hat sich etwas Besonderes für seine Teilnehmer ausgedacht: Sie sollen die Fußballligen des Deutsches Fußballbundes neu zuschneiden und strukturieren. „Wir müssen darauf achten, dass der Wettbewerb fair bleibt, einige Teams also nicht immer viel weiter fahren müssen als die anderen. Unser Ziel ist es, die Fahrtdauer für alle möglichst kurz zu halten, auch damit der Spielbetrieb möglichst ökologisch abläuft“, erklärt Nick Dinges. Am Ende könnte die Lösung des Teams nicht nur im Fußball umgesetzt werden: „Auch für Serviceunternehmen könnten wir damit zum Beispiel nach dem besten Standort für einen neuen Standpunkt suchen “, erklärt Jakub Szypulka aus dem Dinges-Team.

Maxi Hörhold arbeitet mit seiner Gruppe hingegen für die Rhein-Neckar Löwen an „Konzepten, wie die Fans noch mehr in die Mannschaft integriert werden können, zum Beispiel bei Heimspielen.“ „Wir gucken uns dabei die Möglichkeiten verschiedener Plattformen wie Instagram oder Facebook an, aber auch, was die Konkurrenz oder andere Sportarten vielleicht schon umsetzen“, führt Ann-Kristin Lorenz aus. Beide betonen das gute Arbeitsklima. „Es ist schön: Jeder hat Bock und will arbeiten. Es ist ein kreativer, offener Prozess und wir können viel frei arbeiten“, so Hörhold.

Das sagt auch Christian Moreau: „John Deere lässt uns ganz freie Hand. Sie haben uns Daten gegeben und wir sollen daraus jetzt ein ,decision support System’ entwickeln“, also eine Anwendung, die einem Landwirt dabei hilft, die ökologisch beste und effizienteste Entscheidung zu treffen. Seine Teamkollegin Jasmin Flaig findet es gut, im Team an einer Lösung für das Problem arbeiten zu können: „Wir sind hier Leute aus unterschiedlichen Feldern, die an der gleichen Aufgabe arbeiten. Das ist großartig. Aber gleichzeitig fühlen wir auch den Zeitdruck, der auf uns lastet.“

Denn für das Lösen der Aufgaben bleiben den Tüftlern nur etwas mehr als zwei Tage. Die Gewinner wurden gestern Nachmittag gewählt: Die Jury belohnt ein Team der Rhein-Neckar Löwen mit dem Preis für die beste Präsentation, eine Mannschaft von Pepperl und Fuchs fand ihrer Meinung nach die beste Problemlösung. Eine Gruppe der Heidelberg Digital Unit wird vom Publikum für ihre Lösung ausgezeichnet.

Unter den Gruppen, die für den „Mannheimer Morgen“ an einer Verknüpfung seiner Inhalte mit der Sprachassistentin Alexa gearbeitet haben, finden Anna-Lena Schwarzkopf, Tobias Kerst, Joel Christoph und Max Kafanke die beste Idee.

