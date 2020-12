Jeder ist in der Pflicht

Es war zuletzt oft genug zu hören, kann aber nicht oft genug gesagt werden. Kontakte zu anderen reduzieren und Menschenansammlungen meiden, draußen wie drinnen – das ist das Gebot der Stunde. Das macht auch der am Donnerstagabend vermeldete Rekordwert von Corona-Neuinfektionen in Mannheim eindringlich deutlich.

Der Sicherheitsausschuss des Gemeinderats hat sich zuvor in seiner Sitzung mit einem Tag beschäftigt, an dem es sonst traditionell zu sehr vielen Kontakten kommt: Silvester. Die Debatte allerdings musste gezwungenermaßen das oft zitierte Stochern im Nebel bleiben. Denn niemand wusste, was bis dahin gilt. Welche konkreten Regelungen bringt der erwartete Lockdown in Sachen Kontaktbeschränkungen? Wird es ein bundesweites Feuerwerksverbot geben? Am Ende an Silvester gar eine nächtliche Ausgangssperre? Hier muss möglichst bald eine Strategie her, am besten eine bundesweite.

In Mannheim haben Stadtverwaltung und Polizei sicherheitshalber schon mal ein eigenes Konzept zum Feuerwerk erarbeitet. Am einfachsten wäre es, die Sache ganz zu verbieten. Andererseits: Wo ist coronamäßig das Problem, wenn eine Familie vor ihrem Einfamilienhaus ein paar Raketen in die Luft lässt? Insofern ist der in Mannheim ausgearbeitete Vorschlag – Verbot auf zentralen Plätzen und Beschränkung auf das Umfeld des eigenen Hauses – eine Art Kompromiss. Auch wenn er Fragen aufwirft – etwa die, wie die Lage vor großen Wohnhäusern aussehen wird.

So oder so – am Ende wird die Bilanz der Silvesternacht und überhaupt der kommenden Wochen von der Verantwortung eines jeden Einzelnen abhängen. Jeder, der es wissen will, weiß, was aktuell geboten ist.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 11.12.2020