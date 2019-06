Jeder Tropfen zählt

Er ist das Vorbild der anderen Art: Der Feudenheimer Harry Zepp (kleines Bild) hat am Donnerstag, einen Tag vor dem Weltblutspendertag, seine jüngste Spende gemacht. Er spendet seit mehr als 40 Jahren aus dem guten Willen heraus Plasma, Thrombozyten und Vollblut. „Deshalb verstehe ich nicht, wieso andere das nicht auch machen“, sagt er. Denn tatsächlich gehört Zepp erstaunlicherweise zu einer Minderheit. Wie das Deutsche Rote Kreuz (DRK) bekannt gab, spenden derzeit lediglich drei Prozent von 33 Prozent spendeberechtigter Menschen in Deutschland. Mit einer am Freitag startenden bundesweiten Kampagne unter dem Motto „#missingtype – erst wenn’s fehlt, fällt’s auf“ möchte das DRK mindestens 100 000 neue Spender finden (wir berichteten).

Etwas für die Gesellschaft tun

Was bewegt Mannheimer wie Harry Zepp dazu, regelmäßig Blut zu spenden? „Ich war ab 1972 im Roten Kreuz aktiv“, erzählt der ehemalige Lehrer. Durch Blutspendetermine, die er und seine Kameraden in der Region ausgerichtet haben, kam er mit dem Blutspenden in Berührung. „Wir haben zwischendurch dann auch mal gespendet.“ Dabei fand er auch heraus, dass er die Blutgruppe A positiv hat. Im Fall eines Unfalls ist diese Information besonders wichtig. Denn nicht jeder kann bei einer Transfusion eine beliebige Blutgruppe erhalten.

Durch ein großes Aufgebot an Speisen und Getränken hat das DRK schon damals das Blutspenden weiter „schmackhaft“ gemacht. „Es ist ja immerhin Freizeit, die investiert wird, da ist es schön, wenn man die Bestätigung erhält, dass das, was man macht, gebraucht wird.“ Obwohl er nach 45 Jahren die ehrenamtliche Tätigkeit an den Nagel gehängt hat, ist das Blutspenden geblieben. Denn Zepp möchte weiterhin etwas für die Gesellschaft tun . So war er zuletzt am Donnerstag bei seiner 180. Spende. Bereits im Februar erhielt er von der Stadt Mannheim für 175 Blutspenden ein Ehrenzeichen und eine Urkunde.

„Meistens habe ich Plasma gespendet. Aber nun ist der Blutrückfluss häufig das Problem“, erklärt Zepp. Seine Venen seien nicht mehr in der Form, um regelmäßig Plasma zu spenden. Daher sei er auf Vollblut zurückgekommen. „Ich bedaure das sehr, weil ich gerne weiter machen möchte. Aber es geht nicht mehr.“ Denn auch Langzeitspender wie Zepp gelangen irgendwann an ihre körperlichen Grenzen.

Das weiß auch das DRK und versucht neben der #missingtype-Kampagne auch durch regionale Sonderaktionen neue Blutgeber wie den Feudenheimer zu finden. Gerade in der Ferienzeit nehme die Zahl der Spender ab, sagt Martin Oesterer vom DRK-Blutspendedienst Baden-Württemberg-Hessen in Mannheim. Eine zweiwöchige Verlosung unter den Spendern bis zum 23. Juni soll neuen Anreiz geben.

Geschenke als Anreiz

Zu gewinnen gibt es einen hochwertigen Gasgrill und drei „Lebensretter“-Schürzen. „Durch solche Termine haben wir viele Erstspender gefunden“, so Oesterer. Außerdem müsse man den Spendern Wertschätzung entgegenbringen. „Kleine Geschenke oder Aktionen animieren und machen das Blutspenden attraktiver“, sagt Oesterer. Geld gebe es allerdings nicht. Das DRK handelt unter dem ethischen Kodex, wonach Blut spenden eine freiwillige Ehrensache ist. „Wir leben in einer Gesellschaft, in der alle darauf angewiesen sind, einen Beitrag dafür zu leisten. Andere spenden Geld an Organisationen, wir spenden Blut.“

Auch Zepp weiß, wie wichtig jeder Tropfen ist. Denn eine Spende kann bis zu drei Leben retten. Deshalb versucht der 65-Jährige jeden Spendentermin wahrzunehmen. Weil dazwischen mehrere Wochen vergehen müssen, hat Zepp lieber jetzt schon gespendet, statt an einer Aktion in zwei Wochen teilzunehmen. „Sonst verschenke ich wieder 14 Tage. Ich muss es nutzen, so lange es noch geht.“ Sein nächstes Ziel ist es, die 200. Spende abzugeben. „Dazu muss ich die nächsten vier Jahre gesund bleiben und regelmäßig gehen.“ Bild: Stadt Mannheim

© Mannheimer Morgen, Freitag, 14.06.2019