Jens Spahn beantwortet Fragen live bei Facebook

In Talkshows und Sondersendungen steht er seit Wochen Rede und Antwort – und auf Einladung von Nikolas Löbel am Mittwoch, 6. Mai, auch allen Mannheimern direkt: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn nimmt dann ab 17.30 Uhr gemeinsam mit dem Mannheimer CDU-Bundestagsabgeordneten an einem Live-Bürgerdialog im sozialen Netzwerk Facebook teil. Wer in direkten Austausch mit den beiden Politikern treten möchte, muss lediglich das Live-Video auf Löbels Facebook-Seite starten. Über die Kommentarfunktion können Fragen gestellt werden, die Spahn und Löbel beantworten.

Teil zwei mit Susanne Eisenmann

Jens Spahn wird von der Bevölkerung als eine der führenden Kräfte in der Coronakrise wahrgenommen – das bringt dem Bundesgesundheitsminister (CDU) im jüngsten Politbarometer der Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen Platz vier der beliebtesten Politiker ein (wir berichteten). Vor ihm rangieren nur Kanzlerin Angela Merkel (CDU), Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD). „Ich freue mich, dass sich der Bundesgesundheitsminister die Zeit nimmt, den Menschen aus meinem Wahlkreis Fragen zu beantworten und ihre Hinweise und Kritik aufzunehmen“, sagt Nikolas Löbel.

Das Bürgergespräch mit Jens Spahn ist Auftakt eines neuen Formats „Live aus …“, mit dem Löbel in Corona-Zeiten Kontakt zu den Bürgern halten möchte. Der nächste Facebook-live-Termin nach Spahn ist am Montag, 18. Mai, um 18.30 Uhr aus Stuttgart: Dann ist Baden-Württembergs Kultusministerin Susanne Eisenmann zu Gast. red/lok

Info: www.facebook.com/ nikolas-loebel

