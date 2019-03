Jesuitenkirche wird heute besichtigt

Sie die bedeutendste Barockkirche Südwestdeutschlands: die Jesuitenkirche. Das Bauwerk wird am heutigen Montagabend um 20 Uhr vom Verein Stadtbild besichtigt. Zur Geschichte – insbesondere über das sanierungsbedürftige Portal – sprechen vor Ort der zweite Vorsitzende Volker Keller und Kunstschmied Martin Wilperath. Im Anschluss, um 20.30 Uhr, beginnt der Evensong mit dem Vokalensemble „Scola LitHora“ in der Jesuitenkirche – eine Gelegenheit, am Ende des Tages zur Ruhe zu kommen, die Stille zu suchen. Der Evensong – in Anlehnung an den Evensong in anglikanischer Tradition Abend- und Nachtgebet – ist eine besondere Weise, den Tag mit verschiedenen liturgischen und musikalischen Elementen zu beschließen. pwr

