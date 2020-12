Jesus nachfolgen

Vierhundert Jahre war es her. Da hatte der Prophet Sacharja (9,9-10) mitten in Israel den Menschen zugerufen: „Du, Tochter Zion, freue dich sehr, und du, Tochter Jerusalem, jauchze! Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. (…) Er wird Frieden gebieten den Völkern, und seine Herrschaft wird sein von einem Meer bis zum andern und vom Strom bis an die Enden der Erde.“ Und dann war es genau so passiert: Jesus, auf dem Weg nach Jerusalem, ließ sich von seinen Jüngern ein Eselfohlen bringen und ritt in die Stadt. Vor ihm, neben ihm, hinter ihm jubelnde Menschen „Hosanna dem Sohn Davids! Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn“ (Matthäus 21,1-11).

Geht uns das heute etwas an?

Ich habe in meiner Jugend in der damaligen Bundeshauptstadt Bonn gewohnt und mit eigenen Augen gesehen, wie die Staatslenker vom Flughafen aus in Hauptstädte einzuziehen pflegen: In gepanzerten Wagen, mit Eskorte des Bundesgrenzschutzes, die mit Straßenpanzern dafür sorgten, dass die Terroristen fern blieben. Das machte alles einen sehr wehrhaften, furchteinflößenden Eindruck. Keinem von ihnen wäre eingefallen, in einem geliehenen klapprigen Polo ins Kanzleramt zu fahren. Genau das macht Jesus – mit den Mitteln seiner Zeit. Eine Revolution der völligen Gewaltlosigkeit ist es, wie der „Sohn Davids“ ohne jede Waffe nach Jerusalem reitet. Wehrloser, gewaltfreier kann man nicht kommen.Dieser „Einzug nach Jerusalem“ wurde zum Symbol dafür, wie er, Gottes Sohn, in diese Welt kam – friedfertig, sanftmütig, als nackiges Baby. Und er kommt so, obwohl er weiß, dass es ihn das Leben kosten wird. Es hält ihn nicht davon ab. „Wenn ich erhöht werde von der Erde“ – am Kreuz – „werde ich alle zu mir ziehen“, sagt er im Johannesevangelium (12,32). Menschen um den ganzen Erdkreis folgen ihm heute freiwillig, so wie es der Prophet Sacharja gesagt hatte, als „Jesusnachfolger“, wie man Christen manchmal nennt.

In all dem höre ich die Botschaft des Advents ganz neu. Wir haben ein Jahr erlebt, in dem völlig entgegengesetzte Wahrheiten um Macht und Geltung kämpften, und Christen mittendrin - auf allen Seiten, in allen Lagern, in allen Parteien. Ich stelle fest: Wir sind nicht frei von diesem Splitterhaufen, in den unsere Welt zerfallen ist. Ich weiß auch nicht, ob es je wieder die eine Wahrheit geben wird, über die wir alle einen Grundkonsens haben werden. Aber eins weiß ich: Jesusnachfolger sollte man daran erkennen, dass sie Jesus nachfolgen. Und so lautet die zentrale Frage für mich: Welche der „Wahrheiten“ unserer Tage hilft dir am ehesten, Jesus in der Art und Weise nachzufolgen, mit der er in die Welt kam und nach Jerusalem ritt? Auf den Jubelgesang der Menschen, folgten die, die seine Verurteilung herbeischrien. Die Wortwahl der Bibel zeigt: Am Schreien erkennt man die Dämonen. Wenn wir uns im Lichtschein des adventlichen Friedens für sein Kommen vorbereiten, dürfen wir in unsere Stimmungen hineinspüren. Halten wir ihm das Aufgewühlte, Kämpfende in uns hin und seien wir ehrlich zu uns selbst: Hilft mir das, was ich denke und wofür ich mich verkämpfe, tatsächlich dabei, Jesus nachzufolgen, oder zieht es mich von Jesus weg? Bereiten wir ihm unser Herz.

Gerrit Hohage

Pfarrer der Evangelischen

Bonhoeffergemeinde

in Hemsbach

