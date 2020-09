Jetzt 127 Infizierte in Mannheim

Die Zahl der nachgewiesenen Corona-Fälle in Mannheim steigt weiter an. Über das Wochenende (bis Sonntag, 16 Uhr) wurden dem Gesundheitsamt Mannheim 20 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet. Das teilte die Stadt in einer Presseinformation mit.

Damit erhöht sich die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim auf insgesamt 1003. Das Gesundheitsamt ermittelt nun die weiteren Kontaktpersonen aller nachgewiesen Infizierten. Dies geschehe insbesondere im Bereich der sogenannten „vulnerablen Gruppen“. Man nehme weiterhin Kontakt mit diesen auf und begleite diese während der häuslichen Quarantäne, heißt es von der Stadt. Diese werden auch ohne Symptome auf das Virus getestet.

Meist milde Verläufe

Die weit überwiegende Zahl aller in Mannheim bislang nachgewiesenen Infizierten zeige nur milde Krankheitsanzeichen und könne in häuslicher Quarantäne verbleiben, heißt es in der Mitteilung weiter.

Bislang sind in Mannheim 863 Personen genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 127 akute Fälle. Einen Überblick über die bestätigten Fälle in der Metropolregion Rhein-Neckar und im Main-Tauber-Kreis gibt es auf der Internetseite des „Mannheimer Morgen“ unter https://bit.ly/35WzMrN Die Zahlen werden laufend aktualisiert. red

© Mannheimer Morgen, Montag, 21.09.2020