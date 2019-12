Jetzt geht’s in Oxford weiter

Es ist schon eine ganz besondere Auszeichnung: Carolin Kröger, Bachelor-Absolventin der Uni Mannheim im Fach Volkswirtschaftslehre (VWL), hat das seit 1903 vergebene Rhodes-Stipendium erhalten. In Deutschland erhalten es jährlich zwei Studenten, es beinhaltet ein Vollstipendium für ein Postgraduiertenstudium an der Universität Oxford. Das Rhodes-Stipendium ist das älteste und eines der angesehensten internationalen Stipendienprogramme weltweit.

Während ihrer Studienzeit in Mannheim engagierte sie sich in der Initiative Enactus für ein Trinkwasserprojekt in Südamerika. Zudem war sie als Stipendiatin der Studienstiftung des deutschen Volkes als Botschafterin für Chancen- und Bildungsgerechtigkeit unterwegs.

Arbeit über Ungleichheiten

Nach dem Studium wechselte sie an die Uni Oxford, wo sie an ihrer Masterarbeit schreibt, in der sie sich mit sozioökonomischen Entwicklungsprozessen und deren Auswirkungen auf nicht-übertragbare Krankheiten in Indien beschäftigt. „Zuerst habe ich gar nicht realisiert, dass ich das Stipendium erhalten habe, mich dann aber unglaublich gefreut, dass meine Forschung unterstützt und mir solches Vertrauen entgegengebracht wird“, sagt Kröger über den Gewinn. Das Stipendium möchte sie nutzen, um in Oxford zu Gesundheitsungleichheiten in Indien zu promovieren. s

© Mannheimer Morgen, Freitag, 27.12.2019