Jetzt insgesamt 58 aktive Infektions-Fälle

Die Anzahl der offiziell bestätigten, akut mit dem Coronavirus angesteckten Personen ist am Montag (Stand 16 Uhr) um sechs angestiegen. Dies teilte die Stadt Mannheim mit. Damit sind derzeit 58 Menschen in der Stadt mit dem neuartigen Virus infiziert. Die Anzahl der Genesenen beträgt 561. Im Zusammenhang mit dem Virus gestorben sind in Mannheim 13 Personen. Seit Beginn der Pandemie haben sich den offiziellen Angaben zufolge 632 Menschen nachweislich infiziert.

Wie die Stadtverwaltung in ihrer täglichen Info-E-Mail mitteilte, handele es sich bei den neu Angesteckten vom Montag „in allen Fällen um reiseassoziierte Infizierte oder enge Kontaktpersonen von bereits positiv getesteten Personen“. Weiterhin gelte, dass die „weit überwiegende Zahl aller in Mannheim bislang nachgewiesenen Infizierten nur milde Krankheitsanzeichen“ zeige und daher in häuslicher Quarantäne bleiben könne.

Das Gesundheitsamt ermittele grundsätzlich die weiteren Kontaktpersonen aller nachgewiesen Infizierten, insbesondere im Bereich der sogenannten vulnerablen Gruppen. Die Behörde nehme Kontakt mit den Betroffenen auf und begleite sie während der Quarantäne. Kontaktpersonen von Betroffenen werden auch ohne Symptome auf das Virus getestet. Nachdem die Zahl der aktiven Corona-Fälle Mitte Juli zeitweise unter zehn gefallen war, steigt sie seit Ferienbeginn Anfang August wieder spürbar an.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 18.08.2020