Jetzt mehr Impfungen in der Maimarkthalle möglich

Mannheim.Mit dem stetigen Rückgang der Corona-Zahlen ist es einstweilen vorbei. Seit einigen Tagen stagnieren sie in Mannheim oder steigen leicht an. So auch am Mittwoch mit 36 neuen Fällen, einer Sieben-Tage-Inzidenz von nunmehr 56,3 sowie einem weiteren Todesfall: Ein über 70-jähriger Mannheimer ist in einem Krankenhaus außerhalb der Stadt gestorben.

Ende März alle durch?

Umso

...