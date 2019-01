Jimmy Robertson am Billardtisch

Mit Jimmy Robertson (Bild) kommt heute ein Weltklasse-Spieler in die Snookerworld in der Heppenheimer Straße 23. Der Engländer, der 2018 die European Masters gewonnen hat, zeigt einige spektakuläre Stöße. Auch Fragen rund um den Snooker-Sport werden beantwortet und Autogrammwünsche erfüllt, teilen die Veranstalter mit. Die VIP-Session am Nachmittag, in der jeder Zuschauer selbst gegen Robertson spielen kann, beginnt um 14, die Abendsession um 19 Uhr. Infos zu Ticketpreisen gibt’s unter 0621/72 73 93 77. red/lok

© Mannheimer Morgen, Samstag, 19.01.2019