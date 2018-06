Job-Center will Leistungen zurück

Anzeige

30 Jahre Zeit

Der Familienvater, der längst nicht mehr auf Hilfe zum Lebensunterhalt angewiesen ist, kann nicht verstehen, dass er die Rückforderung leisten muss – obwohl sein Widerspruch vier Jahre lang unbearbeitet geblieben ist. Er spricht von einem „Amtsverschulden“. Der Vorsitzende Richter verweist darauf, dass die Behörde – wie auch jeder Bürger – 30 Jahre Zeit hat, einen rechtsgültigen Anspruch zu vollstrecken.

Herth versucht eine goldene Brücke zu bauen und schlägt als Vergleich vor, die Rückforderung auf 400 Euro zu reduzieren. Der junge Mann lehnt dies ab, er will, dass die Behörde ihre Bescheide komplett zurückzieht. Als die Kammer nach einer Beratungspause seine Klage ablehnt, kündigt der 27-Jährige an, dies nicht zu akzeptieren, auf jeden Fall Rechtsmittel ausschöpfen zu wollen. Der Sozialrichter klärt auf, dass ein Berufungsverfahren generell erst ab einem Streitwert von 750 Euro möglich ist – und dieser Prozess deshalb bereits in erster Instanz zu Ende ist. Der gescheiterte Kläger wirkt sichtlich aufgewühlt– und verlässt mit schnellem Schritt den Saal.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 15.06.2018