Job-Hilfe für Migranten

Mannheim.Sie stammen aus Syrien, Kolumbien, Rumänien, Polen oder Spanien, haben einen akademischen Abschluss und wollen nun helfen – anderen Akademikern mit Migrationshintergrund, die nach Deutschland kommen. Darum lassen sich gerade 18 Akademiker bei der Abendakademie zu Bildungsberatern von Migranten und Migrantinnen sowie Flüchtlingen weiterbilden. Nach Stuttgart und Freiburg gibt es diese Brückenmaßnahme jetzt auch in der Quadratestadt. Es ist eine Zusammenarbeit der Volkshochschule, des IQ Netzwerkes und dem Regionalen Qualifizierungszentrum (RQZ) der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz.

Alle Teilnehmer besitzen einen im Ausland erworbenen akademischen Abschluss als Lehrer oder im Bereich Erziehungswissenschaft, Psychologie, Soziologie, Ethnologie oder Sozialarbeit und können bereits fließend in Deutsch. Für Hüseyin Ertunç, zuständig für die Gesamtkoordinierung des IQ Netzwerks Baden-Württemberg, schließt die Brückenmaßnahme eine wichtige Lücke. „Auf der einen Seite fehlt es an qualifizierten Beratern und Beraterinnen, auf der anderen Seite stehen Migranten mit Studienabschluss bereit, denen es trotz akademischer Ausbildung schwerfalle, in Deutschland beruflich Fuß zu fassen“, sagt er. Da die Teilnehmer dieser Weiterbildung selbst Migranten sind, seien sie „näher dran und können sich leichter in Menschen in vergleichbarer Situation hineinversetzen“, erklärt Ertunç weiter.

Bildungsberater Flankiert wird die Maßnahme Bildungsberater mit einem berufsbezogenen Deutschkurs mit C1-Abschlussprüfung und einem Gruppen- und Einzelcoaching zu Themen wie Bewerbungstraining, Schlüssel- und Medienkompetenzen sowie individueller Berufswegeplanung.

Wesentlicher Bestandteil der Brückenmaßnahme sind auch Hospitationen und ein vierwöchiges Praktikum, um die erworbenen Kenntnisse auch in der Praxis zu testen.

Ein Problem sei oftmals die Anerkennung des Abschlusses. In Deutschland muss man als Lehramtsabsolvent zwei Fächer studieren. Ein Mathelehrer aus Syrien etwa, der sich nun ebenfalls an der Abendakademie weiterbildet, kann sich sein Studium nicht anerkennen lassen, weil er nur Mathe, aber kein weiteres Studienfach vorweisen kann. Er wird – nach der Maßnahme – als Bildungsberater arbeiten und anderen Migranten in so einer Situation helfen. Er unterstützt aber auch andere ausländische Akademiker mit anerkanntem Abschluss bei der Suche nach einem Job.