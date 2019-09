Jobcenter lädt zu Fest

Das Jobcenter Mannheim und der SV Waldhof veranstalten an diesem Freitag einen Familiennachmittag in der Neckarstadt-West. „Gemeinsam für den Aufstieg“ lautet das Motto des Aktionstags, der um 13 Uhr auf dem Neumarkt beginnt. Unter dem gleichen Titel erhalten die Leistungsbezieher des Jobcenters die Chance, ein Jahr lang von erfahrenen Coaches der Träger Caritasverband, Diakonie, Gemeinschaftswerk Arbeit und Umwelt sowie Biotopia in allen Angelegenheiten des täglichen Lebens und auf dem Weg in Arbeit begleitet zu werden. „Als Jobcenter können wir eine Menge vom Waldhof lernen, vor allem niemals aufzugeben“, sagt Geschäftsführer Jens Hildebrandt.

Nach der offiziellen Begrüßung gibt es von 13.15 bis 14 Uhr eine Autogrammstunde und Fotoaktion mit Spielern des SVW. Für Spaß und Unterhaltung sorgen ein Menschenkickerturnier (15 Uhr), eine Tombola (16 Uhr) und eine musikalische Begleitung. Ein DJ legt um 15.30 und 17.15 Uhr auf, um 14.30 und 16.30 Uhr gibt es Live-Musik von Oaktree. Das Fest endet gegen 18 Uhr. cs

© Mannheimer Morgen, Freitag, 06.09.2019