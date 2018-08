Jobs zur Probe erkunden

Das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau fördert im kommenden Schuljahr 2018/2019 die Berufserprobung an der Bildungsakademie der Handwerkskammer mit insgesamt 160 000 Euro. Damit können rund 800 Schüler an berufsorientierenden Maßnahmen teilnehmen. Gefördert werden aus dem Förderprogramm „ProBeruf – Berufserprobung in überbetrieblichen Bildungsstätten“ 22 Träger von überbetrieblichen Bildungsstätten in Baden-Württemberg. Die ersten Berufserprobungen beginnen im September 2018 und dauern bis Ende 2019.

An baden-württembergischen Haupt-, Werkreal- und Realschulen wird ab Klasse sieben verbindlich eine Potenzialanalyse durchgeführt. Ziel ist es, dass mehr Jugendliche eine bewusste Berufswahl treffen, ihnen der direkte Übergang von der Schule in die betriebliche Ausbildung gelingt und Ausbildungsabbrüche vermieden werden. Mit den Ergebnissen aus der Analyse können sich dann die Schüler in mindestens drei aus einer ganzen Reihe von Berufen erproben. Das Spektrum der Berufe aus dem Handwerk reicht von Bau- und Kfz-Technik bis hin zu IT-Medien und Berufen in Wirtschaft/Verwaltung.

Lehrer und Eltern informiert

Grundlage ist eine Kooperationsvereinbarung zwischen der Bildungsakademie und den teilnehmenden Schulen. Lehrkräfte können ihre Schüler begleiten und werden, wie die Eltern auch, über die Ergebnisse der Berufserprobung informiert. Kammerpräsident Alois Jöst freut sich über die Förderung, genauso geht es den beiden Mannheimer SPD-Landtagsabgeordneten Boris Weirauch und Stefan Fulst-Blei. „Es ist richtig und wichtig, dass das Land dieses Engagement weiterhin unterstützt“, schreibt Weirauch. Fulst-Blei hebt hervor, die Verankerung des Projekts an Schulen bedeute, dass die Schüler bei der Berufswahl auch pädagogisch unterstützt werden. scho

