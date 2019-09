Joe Cocker lebt im Capitol wieder auf

Eine Reise durch das Leben von Joe Cocker mit Chris Becker, Musikern von „The Busters“ und „Die Dicken Kinder“ serviert das Capitol am Freitag, 4. Oktober, um 20 Uhr. Der „MM“ verlost dazu dreimal zwei Karten. Einfach am Montag zwischen 13 und 24 Uhr unter 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, ggfs. abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz) anrufen, das Stichwort „Capitol“ sowie Name, Adresse und Telefonnummer nennen. Die Gewinner werden am Dienstag zwischen 14 und 15 Uhr benachrichtigt und müssen persönlich erreichbar sein. has

