Jogger angefahren

Ein 35-jähriger Jogger ist am Mittwoch zwischen den Stadtteilen Vogelstang und Wallstadt bei einem Zusammenstoß mit einem Auto schwer verletzt worden. Der Mann war gegen 19.30 Uhr auf der Römerstraße von Vogelstang in Richtung Wallstadt unterwegs. Beim Überholen stieß ein 39-jähriger Porsche-Fahrer mit seinem Außenspiegel gegen den Jogger, der dadurch schwere Verletzungen erlitt. Der Jogger wurde nach notärztlicher Erstversorgung in ein Krankenhaus eingeliefert, wo er stationär aufgenommen wurde. Über die Art der Verletzungen liegen keine Erkenntnisse vor. Am Porsche entstand lediglich geringfügiger Sachschaden. pol

© Mannheimer Morgen, Freitag, 15.02.2019