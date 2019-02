Johannes Flöck wirft humorvollen Blick aufs Alter

Um den „Spaß am Reifen“ geht es im Musik-Kabarett mit Johannes Flöck unter dem Titel „Verlängerte Haltbarkeit“ am Samstag, 23. Februar, 20 Uhr, im Schatzkistl, Augustaanlage 4-8. Das Programm mache „glücklich, denn es öffnet die Augen, altersbedingte Veränderungen positiv zu sehen“ und es verordnet eine „nachhaltige Frischzellenkur fürs Gemüt“. Der „MM“ verlost drei Mal zwei Tickets für die Vorstellung am morgigen Samstag. Einfach heute zwischen 13 und 24 Uhr unter Telefon 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, ggfs. abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz) anrufen, das Stichwort „Schatzkistl“ sowie Name, Adresse und Telefonnummer nennen. Die Gewinner werden morgen zwischen 14 und 15 Uhr telefonisch benachrichtigt und müssen persönlich erreichbar sein. bhr

© Mannheimer Morgen, Freitag, 22.02.2019