Johanniter bieten zahlreiche Kurse an

Praxisbezogen Erste Hilfe lernen, damit man im Notfall schnell und richtig handeln kann: Die Johanniter zeigen in ihren Kursen, wie einfach es geht. Die Veranstaltungen finden an mehren Tagen im Mai statt, immer in der Regionalgeschäftsstelle der Johanniter, Saarburger Ring 61, von jeweils 8.30 bis 16.30 Uhr. Es gibt Kurse als Grundausbildung zum Betriebshelfer, für den Erwerb des Führerscheins, sowie für diverse Studiengänge und Trainerlizenzen.

Informationen und Anmeldung per Telefon unter 0621/48303-30, per E-Mail unter ausbildung.mannheim@johanniter.de oder über die Internetseite unter www.johanniter.de/mannheim. red