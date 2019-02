„Jorgo“ überrascht bei Dieter Bohlen

Das war mal eine Überraschung: In Dieter Bohlens Casting-Show „Deutschland sucht den Superstar“ sorgte der gebürtige Mannheimer Georgios „Jorgo“ Alatsas nicht nur mit seinem Gesang für Furore. Kurz nach der Präsentation des Liedes „Hero“ von Enrique Iglesias fiel der 30-Jährige vor seiner Freundin Bana auf die Knie und machte ihr einen Heiratsantrag – als erster Kandidat in der Casting-Show überhaupt. Banas Antwort war – natürlich – ja! Im vergangenen Jahr war Jorgo noch in der Kuppelshow „Die Bachelorette“ aufgetreten, jedoch vorzeitig ausgeschieden.

Und nicht nur seine Freundin, sondern auch die Jury konnte der Sänger, der mittlerweile in Ludwigshafen wohnt, überzeugen. Zwar waren der Mannheimer Juror Xavier Naidoo und Oana Nechiti von seiner Stimme nicht überzeugt, Dieter Bohlen und Pietro Lombardi brachten ihn mit ihren Stimmen dennoch eine Runde weiter. cvs

© Mannheimer Morgen, Montag, 18.02.2019