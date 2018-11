Journalisten spielen für den Delta Musikpreis

Mit Georg Kreislers gegen die Zunft ätzendem Chanson „Der Musikkritiker“ sind gestern Abend zwölf Musikjournalisten aus der gesamten Metropolregion in die Benefizveranstaltung „Kritiker konzertieren“ gestartet. Kreisler-Interpreten waren Redakteure dieser Zeitung – Uwe Rauschelbach am Klavier und Stefan M. Dettlinger am Mikrofon (Bild). Das Konzert im Stamitzsaal des Rosengartens ist verbunden mit der Gründung des Delta Musikpreises, den die Kritiker zusammen mit dem Klangforum Heidelberg mit 5000 Euro dotiert haben. Er wurde gestern an die Komponistin Elina Lukijanova vergeben, die nun einen Kompositionsauftrag erhält. Ihr Werk wird 2019 vom Klangforum Heidelberg uraufgeführt. Über das Konzert berichtet Mannheims Opernintendant Albrecht Puhlmann in der morgigen Ausgabe. Bild: Rinderspacher

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 22.11.2018