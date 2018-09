Joyful Voices feiern in der Schlosskirche Jubiläum

Er probt wöchentlich in der Erlöserkirche auf dem Waldhof – und steht bei Auftritten in der ganzen Region häufig im Rampenlicht: der Gospelchor Joyful Voices. Bei einem Konzert am Samstag, 15. September, 18 Uhr, in der Schlosskirche Mannheim feiert die Gruppe, die seit August 2017 von Andreas Luca Beraldo geleitet wird, 20-jähriges Bestehen. Einlass ist ab 17 Uhr, der Eintrittspreis beträgt zehn Euro. Für das Konzert verlosen wir dreimal zwei Karten. Einfach heute zwischen 13 und 24 Uhr unter 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, ggfs. abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz) anrufen, das Stichwort „Gospel“ nennen sowie Namen, Adresse und Telefonnummer angeben. Die Gewinner werden morgen zwischen elf und zwölf Uhr telefonisch benachrichtigt und müssen dann erreichbar sein. bhr

© Mannheimer Morgen, Montag, 10.09.2018