JU-Vorsitzender Lennart Christ tritt an

Stimmzettel statt Bratwurst, Anzug und Krawatte ersetzen das Trikot –ein ungewöhnliches Bild bietet sich im Seppl-Herberger-Stadion auf dem Waldhof. Dort, wo normalerweise Fußball gespielt wird, findet die Mitgliederversammlung der CDU für den Wahlkreis Mannheim-Nord statt. „Wie so oft in diesem Jahr haben wir auch heute unter besonderen Bedingungen zusammengefunden“, begrüßt Kreisvorsitzender Nicolas Löbel die 25 Anwesenden.

Statt Plenum im Warmen heißt es Maskenpflicht, Abstandsregeln und Frischluftkur. Denn trotz steigender Fallzahlen und einer Ausgangssperre im Stadtgebiet Mannheim muss heute genau hundert Tage vor der Landtagswahl am 14. März 2021 ein neuer Kandidat gewählt werden. Der ursprünglich nominierte Chris Rihm war aus Ärger über von ihm beanstandete Unregelmäßigkeiten in Unterlagen und Kontoauszügen der Kreisgeschäftsstelle als stellvertretender Kreisvorsitzender zurückgetreten, verließ kurz danach die Gemeinderatsfraktion und verzichtete schließlich auch auf die Kandidatur zur Landtagswahl (wir berichteten).

Abgesehen von den innerparteilichen Besonderheiten sind es vor allem die äußeren Umstände, die die Versammlung so außergewöhnlich machen. „Das Stadion ist ein geschichtsträchtiger Ort“, so Löbel. „Er hat auch etwas Politisches: Hier wurden viele Erfolge gefeiert, aber auch bittere Tränen geweint.“ Außerdem stehe der Ort für die Besonderheit des anstehenden Wahlkampfes. „Vieles wird anders laufen als gewohnt, trotzdem müssen wir Gesicht zeigen und geschlossen auftreten. Unsere Schwerpunkte Wirtschaft, Sicherheit und Bildung sind in der Krise in den Vordergrund gerückt, und vieles hat auch schon sehr gut geklappt“, befindet Löbel.

Nach wie vor sei das Ziel, beide Wahlkreise in Mannheim zu gewinnen und stärkste Kraft zu werden. Gelingen soll dies mit einem „Team, das Erfahrung und Frische vereint“, so Löbel. Nominiert ist JU-Kreisvorsitzender Lennart Christ (22), gebürtiger Wallstädter und studierter Maschinenbauingenieur, der bisher Rihms Ersatzkandidat war. Karin Urbansky (50), Bezirksbeirätin in der Neckarstadt, soll diesen Posten jetzt übernehmen.

Trotz windigen drei Grad Außentemperatur steht Christ tapfer im Anzug vor seinen Parteikollegen, als er fünfzehn Minuten lang seine Ziele vorstellt. „Baden-Württemberg ist das Land der Innovation und des Fortschritts und der Motor der Deutschen Wirtschaft und soll das auch bleiben“, erklärt er. Dafür sei Bildung der Schlüssel zum Erfolg. Die Verbindlichkeit der Grundschulempfehlung müsse wieder eingeführt werden, weiterhin bekennt er sich zum mehrgliedrigen Schulsystem. Die Digitalisierung will Christ vorantreiben, keinesfalls aber auf Kosten „klassischer Kompetenzen wie Lesen, Rechnen und Schreiben“.

Weiterhin stehe er für Offenheit in der Forschung statt Regulierungen und Verbote. „Gerade während der Coronakrise muss die CDU der Garant für wirtschaftliche Stabilität bleiben“, betont Christ. Sein dritter Schwerpunkt sei die Gewährleistung der Sicherheit. „Wir als CDU müssen offen und präsent hinter unserer Polizei stehen“, betont er. Struktureller Rassismus in den Reihen der Polizei sei ein „unredlicher Vorwurf“, dem ein Schlussstrich gesetzt werden müsse.

Wählen können die 19 Stimmberechtigten am Platz oder in einer Wahlkabine. Nach wenigen Minuten das Ergebnis: Alle Stimmzettel sind gültig, Christ ist mit 17 positiven und zwei negativen Stimmen der neue Wahlkreiskandidat für den Mannheimer Norden. Auch Karin Urbansky wird mit 13 positiven zu sechs negativen Stimmen bestätigt. Die beiden haben einige Herausforderungen zu meistern, aber Christ ist optimistisch: „Wir haben weniger Zeit, aber ich habe ein tolles Team hinter mir, das mich tatkräftig unterstützt. Der Wahlkampf wird energiegeladener, engagierter, und ich rechne uns realistische Siegchancen aus.“

