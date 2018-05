Jubiläum auf dem Waldhof

Auf dem Waldhof wird ein großes Jubiläum vorbereitet: die SCA, von den Mannheimern immer noch "Zellstoff" genannt, feiert in diesem Jahr das 125-jährige Bestehen des Standorts an der Sandhofener Straße. Geplant sind ein Festakt am 26. Juni und ein Familientag für die rund 2000 Mitarbeiter am 27. Juni.

Das 1884 gegründete Werk zur Zellstoffherstellung, Papierherstellung und -verarbeitung,

...

Sie sehen 26% der insgesamt 1561 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 08.04.2009