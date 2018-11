Jubiläumsbasar im Stadthaus

Sie haben gebastelt, gebacken, genäht, gestickt, gestrickt, gehäkelt, gekocht, geröstet und Sträuße gebunden: Jedes Jahr über Monate und inzwischen auch über mehrere Generationen hinweg, denn schon zum 50. Mal lädt das „Netzwerk Haushalt“ – früher Hausfrauenverband – am Samstag, 24. November, von 10 bis 16 Uhr im Stadthaus N 1 zum Benefizbasar ein. Um 12 Uhr wird die Jubiläumstorte angeschnitten.

Mit 440 Mark fing es vor 50 Jahren an. Diesen Reinerlös überreichte Christine Bonsack, die damals gerade den Vorsitz des Hausfrauenverbandes übernommen und die Initiative für die Veranstaltung ergriffen hatte, an die „MM“-Aktion „Wir wollen helfen“ als Erlös des ersten Basars. Schon nach zehn Jahren schätzte sie, dass die Frauen „sicherlich tausende“ Arbeitsstunden investiert haben, um Schmackhaftes und Schmückendes herzustellen.

Alles läuft ehrenamtlich, und viele der Akteure verzichten auch auf die Materialkosten. Viele Monate vorher, meist schon im Februar, gingen die Vorbereitungen los. Manche Mitglieder sitzen das ganze Jahr daran, um besonders hübsche Dinge zu schneidern oder zu basteln. Nicht nur da steckt enorm viel Arbeit darin. Die Basar-Organisatorinnen müssen dann, wenn die Mitglieder ihre Erzeugnisse anliefern, auch noch alle Gegenstände sortieren, mit Preisen versehen, und dorthin fahren, wo der Verkauf stattfindet.

Das hat über die Jahrzehnte oft gewechselt. Los ging es im Eichbaum-Stammhaus in P 5. Der Jöst-Saal in M 1 (inzwischen abgerissen), war eine weitere Station, schließlich viele Jahre das Hotel Wartburg und inzwischen das Stadthaus, zuerst im Erdgeschoss und nun im Podiumsgeschoss (beim Seniorenbüro).

Mehr als 138 000 Euro Erlös

„Wir sind stolz darauf, dass wir in diesen 50 Jahren insgesamt 138 351 Euro für wohltätige Zwecke in der Region überreichen konnten“, so Sybille Lotterer, die derzeit Vorsitzende vom „Netzwerk Haushalt“ ist. Zur „MM“-Aktion „Wir wollen helfen“, die von Anfang an profitiert, erhalten zwischenzeitlich auch Organisationen für krebskranke Kinder, das Frauen- und Kinderschutzhaus Heckertstift oder das Hospiz Teile des Erlöses. Die Einnahmen aus der Jubiläumstorte gehen an die Mannheimer Kindervesperkirche.

Geblieben ist über die fünf Jahrzehnte eine Besonderheit des Basars: „Für jeden Geschmack und jeden Geldbeutel finden Sie ausgesprochen hübsche und ausgefallene Sachen, die es so nur bei uns zu kaufen gibt – zum Verschenken oder zur eigenen Freude“, verspricht Vorsitzende Sybille Lotterer.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 23.11.2018