Jugend mit Löwen und Tango

Wilde Löwen auf der Flucht und Tanzen in den Ruinen des abgebrannten Waldparkrestaurants „Zum Stern“ – das alles hat Gisela Wörner in ihrer Kindheit und Jugend im Waldpark erlebt. Beim Besuch in ihrer Wohnung in der Gartenstadt nimmt die 91-Jährige den „MM“ mit auf eine Zeitreise in ihr bewegtes Leben am Rheindamm. Wie es war, nur wenige Kilometer neben echten Wildtieren aufzuwachsen, und warum es so schwer war, damals überhaupt einen Tanzpartner zu finden – die heute 91-jährige Mannheimerin erinnert sich.

„Ich bin gerade eingeschult worden, als die Löwen aus dem Tierpark ausgebüchst sind. Ich war damals ein kleines Mädchen und hatte Angst! Denn einen Löwen hatten die Tierparkwärter zwar erschossen. Der andere war aber spurlos verschwunden. Damals malte ich mir aus, der Löwe sei unter mein Bett geflüchtet und würde mich fressen.“

Bär zerfleischt seinen Wärter

Weil ihre Eltern 1933 in Niederfeld ein Haus bauen, wächst die Mannheimerin nur wenige Kilometer neben der einstigen Attraktion der Quadratestadt auf: Das Restaurant „Zum Stern“, lockt damals als Unterhaltungsstätte die Mannheimer an den Rand der Stadt. Als Sensation gilt in den 1930er Jahren der angrenzende Tierpark samt Löwen und Bären. „Zu dieser Zeit war es normal, dass man in Zoos exotische Tiere anschauen konnte. Es gab auch Rehe, große Vögel und Ziegen. Heute erinnert mich der Vogelpark im Käfertaler Wald an den Tierpark.“

Die Löwendame Sara und ihr Gatte Sami, der Wüstenkönig, die damals in den Gehegen des Tierparks lebten, hatte der Zirkus Sarrasani der Stadt gestiftet. Aber nicht nur diese beiden sollten später ausbrechen: Ein Braunbär befreit sich acht Jahre nach der Eröffnung und zerfleischt seinen Wärter – wird dabei erschossen. Auch die Polizei kann den Mann nicht mehr retten. Der lokalen Presse fällt auf: „Eigentümlich war nur, dass der Bär sich weder um den Sohn des Hauses, noch um die Polizei kümmerte (...) und seine Wildheit ganz an seinem Wärter ausließ. Vielleicht hat dieser ihn einmal geschlagen oder gequält.“

Fotos von den Raubtieren hat Wörner, die wegen einer Krankheit im Rollstuhl sitzt, nicht mehr. Obwohl zig Bilder – Aufnahmen eines bewegten Lebens – in Fotoalben in überladenen Schränken in ihrer Wohnung liegen. Auf einem ist sie als junge Frau mit geflochtenen Zöpfen zu sehen. „Ich war besonders groß gewachsen, gerade 18 Jahre alt geworden und nicht so sportlich wie meine Schwester Rita. Deshalb musste ich viel üben, bis ich die Schritte endlich konnte. Meine Mutter wollte uns Mädchen etwas Freude schenken nach dem Krieg und hat mich ermuntert, Unterricht zu nehmen.“ Den gab es in der Turnhalle der Uhland-Schule in der Neckarstadt. Denn das war die einzige Schule, auf die keine Bomben gefallen waren. Das Problem: Es gab kaum Männer! Die waren ja alle noch im Krieg. Weil meine Mutter trotzdem wollte, dass ich weiter tanze, brachte sie mich auch ins Waldparkrestaurant. Hier hatte man mitten in den Überresten des abgebrannten Gasthauses einen Tanzsteg aufgebaut. Dort übten viele Frauen Tango oder Walzer mit gerade einmal drei Männer, die noch Jünglinge waren. Deshalb mussten wir Frauen denen die Schritte beibringen. Aber oh, wie ist mir das Führen schwergefallen, wie sind wir über den Steg gestolpert!“ Obwohl Wörner heute nicht mehr in Niederfeld wohnt, hängt ihr Herz am Waldpark, den sie „meine Heimat“ nennt und in dem sie nach Kriegsende Holzsammeln musste. Die Mannheimerin macht später als gelernte Schneiderin bei Engelhorn& Sturm Karriere, denn schnell merkt die junge Frau, dass sie besonders geschickt mit den Händen ist.

„Für den Abschluss-Tanzball 1946 im Rosengarten habe ich mein Kleid selbst genäht. Das war dunkelrot, mit rosa Schimmer. Unter all den reichen Mädchen durfte ausgerechnet ich die Polonaise zur Eröffnung anführen! Warum, dass weiß ich bis heute nicht“, sagt die 91-Jährige und muss lachen. Ein Bild von der Tanzgruppe hat sie bis jetzt aufbewahrt. Versteckt zwischen Erinnerungsstücken findet sich das Foto im hinteren Eck einer Kommode: Gleich in der vordersten Reihe lächelt Wörner mit einem Blumenstrauß in der Hand in die Kamera.

