Jugend sucht Projekte

350 junge Mannheimer setzen vom 23. bis 26. Mai ein Zeichen für mehr Solidarität. Sie beteiligen sich an der bundesweiten Aktion „72 Stunden – Uns schickt der Himmel“ des BDKJ (Bund der Deutschen Katholischen Jugend). Dabei werden sie binnen 72 Stunden soziale, ökologische, interkulturelle oder politische Aufgaben umsetzen – doch solche Aufgaben werden nun gesucht.

„Aktuell suchen wir spannende Projekte in den Stadtteilen, die möglichst unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen in unserer Stadt zugutekommen“, so Dekanatsjugendreferentin Eva Goldbach. Vor sechs Jahren – als die Aktion zuletzt in Mannheim stattfand – haben Jugendgruppen beispielsweise Spielplätze instand gesetzt, Räume in einem Kinderheim gestaltet, mit einer Klasse deren Schulhof verschönert oder Veranstaltungen für Senioren geplant. „Das ist nur ein kleiner Teil. Es gibt noch viele weitere Aktionen, mit denen sich die jungen Menschen für andere einsetzen können, um die Welt ein bisschen besser zu machen“, so Lisa Schuricht, Mitglied des Mannheimer Koordinierungskreises.

Da die Jugendlichen in den 72 Aktionsstunden eigenverantwortlich und zu 100 Prozent ehrenamtlich arbeiten, suchen sie auch Geld- oder Sachspenden vom Material über Werkzeug bis hin zur Verpflegung. Kontakt unter Tel. 0621/ 126 95 14 oder E-Mail an eva.goldbach@hausderjugend-bdkj-ma.de. pwr

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 19.02.2019