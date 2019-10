Jugendamt sucht Tageseltern

Einen Weg zwischen reiner Familien- und voller Berufstätigkeit finden- das geht als Tagesmutter oder -vater. Am Mittwoch, 30. Oktober, findet von 9.30 bis 11.30 Uhr in Q 5, 22, eine Informationsveranstaltung für werdende Tageseltern statt. Der Fokus der Kindertagespflege liegt in der Förderung, Betreuung und Erziehung von Kindern im Alter von bis zu drei Jahren. Hierzu werden alle Fragen rund um die Tätigkeit von dem Fachdienst Kindertagespflege des Fachbereiches Jugendamt und Gesundheitsamt der Stadt Mannheim beantwortet. Anmeldung telefonisch unter 0621-2933734 oder per E-Mail unter kinder.tagespflege@mannheim.de. pat

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 23.10.2019