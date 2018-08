Jugendarbeit zu 100 Prozent

Anzeige

Als erster Kirchenbezirk in Baden stellt Mannheim jetzt eine einhundertprozentige Pfarrstelle für die Jugendarbeit zur Verfügung: Oliver Seel ist ab 1. September neuer Stadtjugendpfarrer und wird am 21. September um 18 Uhr in der evangelischen Jugendkirche von Dekan Ralph Hartmann und Landesjugendpfarrerin Ulrike Bruinings in seinen Dienst eingeführt, informierte gestern das Dekanat.

„Es ist wichtig, unsere Jugendarbeit zu stärken“, sagt Dekan Ralph Hartmann. „Viele Jugendliche erleben in ihrer Konfi-Zeit, dass Kirche nicht nur Institution ist, sondern ein Ort, der ihnen gut tun, der Gemeinschaft bietet. Das wollen wir über die Konfi-Zeit hinaus weitertragen“. Dazu sollen altersgemäße Angebote und Gottesdienste entwickelt und die Verbindung zu den Schulen gestärkt werden. „Die Jugendlichen wachsen in einer sehr komplexen Zeit auf. Wir können ihnen Halt und Orientierung vermitteln, wir können mit ihnen über Fragen und Themen sprechen, die sonst wenig Raum finden“, betont Hartmann.

Für diese Aufgabe stattet die Bezirksgemeinde die Stelle des Stadtjugendpfarrers nun doppelt so gut aus: Sie umfasst künftig nicht mehr 50 Prozent, sondern 100 Prozent. Der vorherige Stadtjugendpfarrer Bernd Brucksch war mit 50 Prozent in seiner Gemeinde aktiv. Sein Nachfolger Oliver Seel freut sich schon darauf, in diesem Bereich kreativ tätig zu werden: „Ich möchte Angebote entwickeln, in denen sich Jugendliche und junge Erwachsene wiederfinden und in denen sie sich einbringen können.“