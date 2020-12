Jugendforum abgesagt

Die in Mannheim geplante große Diskussion von Jugendlichen mit Erzbischof Stephan Burger über die Zukunft der Kirche fällt aus. Das hat die Erzdiözese Freiburg am Montag mitgeteilt. Die Veranstaltung mit 500 jungen Leuten war schon im Juni in der Liebfrauenkirche geplant gewesen, dann aber wegen der Corona-Pandemie auf September 2021 verschoben worden. Nun entfällt sie ganz. Man werde das Jugendforum „mit einem veränderten Konzept fortführen“ und nun im Mai und Juli 2021 zwei kleinere Formate anbieten, um mit Erzbischof Burger ins Gespräch zu kommen, hieß es. Das Konzept der Großveranstaltung sei „für viele Jugendliche aktuell kein attraktives Angebot“, begründet dies Manuel Schätzle, Leiter der Abteilung Jugendpastoral im Erzbischöflichen Seelsorgeamt. Man wolle daher „mit den bisherigen Ergebnissen des Jugendforums anders weiterzuarbeiten“, so Schätzle.

Die Erzdiözese hatte von September 2019 bis März 2020 junge Menschen von 14 bis 21 Jahren zu verschiedenen Themenbereichen befragt und mehr als 4000 Antworten bekommen. Danach sind Hauptthemen, welche die Jugendlichen bewegen, Gemeinschaft, Akzeptanz sowie Familie und Freunde. Gefragt wurde auch, welche Erwartungen sie an die Kirche haben. Nun wurden die einzelnen Einrichtungen und Verbände in der Erzdiözese eingeladen, aus den Ergebnissen Impulse für ihre Arbeit mit jungen Menschen abzuleiten. Außer den beiden kleineren Treffen mit Burger sind digitale Formate geplant. Die Antworten sollen zudem in den Prozess zu Kirchenentwicklung 2030 der Erzdiözese Freiburg einfließen. pwr

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 01.12.2020