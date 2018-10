Jugendgottesdienst: Mitmachen erlaubt

Zur Einstimmung spielt die Band The spirit of Samuel – beim „YouGo-Jugendgottesdienst“ am Sonntag, 21. Oktober, ab 17.30 Uhr, in der Liebfrauenkirche (Luisenring 33). Gemeinsam mit Weihbischof Michael Gerber feiert das Team der Jugendkirche Samuel den Gottesdienst, der nach dem Konzert um 18 Uhr im Stile eines Jugendgebetsabends beginnt. Das Motto lautet: „Wir sind hier nicht bei ,Wünsch-Dir-was!‘, sondern bei ,So-ist-es!‘“ Sprechblasen, Wunderkerzen, Salz und weitere Utensilien liegen schon bereit. Denn dieser Gottesdienst sei alles andere als alltäglich. Mitmachen und Mitdenken sei von den Mitfeiernden gefordert. bhr

© Mannheimer Morgen, Freitag, 19.10.2018