Jugendhaus Waldpforte bietet Akrobatenprojekt an

Mannheim.In den Herbstferien findet vom 26. bis 30. Oktober im und um das Jugendhaus Waldpforte ein Herbstferienprojekt für Kinder ab sechs Jahren statt. Von Montag bis Donnerstag werden von 10 bis 16 Uhr mit echten Artisten und Artistinnen verschiedene Zirkusnummern einstudiert. Die Teilnahmekosten betragen 25 Euro inklusive Mittagessen. Am Freitag, 30. Oktober, zeigen die jungen Akrobaten um 14 und um 16 Uhr im Zirkuszelt auf dem Freigelände des Jugendhauses Waldpforte in zwei Vorstellungen, was sie gelernt haben. Alle Aktivitäten finden laut Pressemitteilung der Stadt unter Beachtung eines offiziellen Hygienekonzepts statt. Anmeldungen zum Ferienprogramm müssen bis einschließlich Freitag, 23. Oktober, schriftlich in der Jugendhaus Waldpforte erfolgen.

