Jugendherberge wird zur Quarantänestation

Die Corona-Pandemie breitet sich – in Mannheim wie in ganz Deutschland – aktuell weit weniger stark aus als zuvor. Wie die Stadt am Donnerstagabend mitteilte, wurden bis zum Nachmittag (16 Uhr) vier weitere Fälle von nachgewiesenen Coronavirus-Infektionen gemeldet. Damit erhöhte sich die Gesamtzahl auf 406. Die weit überwiegende Zahl aller Infizierten zeige nach wie vor nur milde Krankheitsanzeichen und können in häuslicher Quarantäne verbleiben, so die Mitteilung. Bislang seien 238 Mannheimer von dem Virus genesen.

Rückkehr-Gründe unterschiedlich

Für Pflegeheim-Rückkehrer richtet die Stadt nun auf dem Lindenhof in der Jugendherberge am Rheinufer eine Quarantänestation ein. Diese ist für Senioren gedacht, die nicht an Covid-19 erkrankt sind und ihre Einrichtungen aus anderen Gründen – etwa wegen einer Operation – verlassen haben und die nun zurückverlegt werden sollen.

Pflegeheim-Rückkehrer wie auch neu aufzunehmende Heimbewohner müssten gegenwärtig zum Schutz der übrigen Menschen in ihrer Einrichtung zunächst eine 14-tägigen Isolationsphase abwarten, so die Stadt. Der Grund sei, dass Pflegeheimbewohner einer besonderen Risikogruppe angehörten. „Sie sind aufgrund ihres zumeist hohen Alters, typischer Grunderkrankungen, reduzierter Immunabwehr und häufig eingeschränkter Mobilität generell anfälliger für Infektionen und sind deshalb besonders schutzbedürftig“, heißt es in der Pressemitteilung von Donnerstagabend.

Aufbau ab Montag

Die neue Quarantänestation in der Jugendherberge soll das bisherige Angebot der Pflegeheime ergänzen. Der Betrieb startet Ende April, vorgesehen ist ein stufenweiser Aufbau auf bis zu 40 Plätze.

Die erforderlichen Auf- und Umbauten übernehmen die Feuerwehr und das Technische Hilfswerk. Sie sollen am kommenden Montag beginnen. Betrieben wird die Station dann von der Altenpflegeheime Mannheim APH GmbH. Die Stadt dankt dem Jugendherbergen-Landesverband für die Hilfe. sma

© Mannheimer Morgen, Freitag, 17.04.2020