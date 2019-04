Jugendliche auf Dach sorgen für großen Polizeieinsatz auf dem Lindenhof

Mannheim.

Drei Jugendliche sind am Dienstag vor der Polizei auf das Dach eines Mehrfamilienhauses in Mannheim geflüchtet und haben so einen Großeinsatz ausgelöst. Wie die Polizei mitteilte, wurden die Beamten gegen 22.50 Uhr wegen einer vermeintlichen Ruhestörung in die Speyrer Straße gerufen. Als die Beamten an der Tür eines Mehrfamilienhauses klingelten, öffnete niemand. Dennoch hörten sie „hektisches Treiben“ im Innern der Wohnung. Als auch das Klopfen der Polizisten ignoriert wurde, öffneten diese die Wohnungstür. In der Wohnung war niemand. Auf dem Dach des Hauses fanden die Beamten drei Jugendliche, die vermutlich über ein Dachfenster aus der Wohnung auf das Dach geflüchtet waren.

Aufgrund der unklaren Lage und des Fluchtversuchs der drei Personen umstellte die Polizei mit mehreren Einsatzwagen das Haus. Die Jugendlichen zeigten sich kooperativ, als sie angesprochen wurden und willigten ein, das Hausdach zu verlassen. Da dies zwischenzeitlich wegen der regennassen und rutschigen Dachziegeln nicht mehr möglich war, musste die Feuerwehr anrücken und die Jugendlichen vom Dach holen. Sie wurden anschließend vorläufig festgenommen.

Weitere drei Personen, die bereits vor Eintreffen der Polizei die Wohnung verlassen hatten, wurden in einem Fahrzeug in der Nähe des Einsatzortes angetroffen und ebenfalls vorläufig festgenommen. Die Hintergründe des Vorfalls und mögliche begangene Straftaten sind derzeit nicht bekannt und Gegenstand der Ermittlungen. Die von dem Dach geholten Jugendlichen wurden wieder auf freien Fuß gesetzt. Das Kriminalkommissariat Mannheim hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol/onja)